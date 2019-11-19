Семья в Житомирской области взяла на воспитание 13 детей

Старшие - уже живут самостоятельно, но, как и ранее, близко общаются с приемными родителями

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В Коростене Житомирской области семья Моисеенко взяла на воспитание 13 детей.

Старшие – уже живут самостоятельно, но, как и ранее, близко общаются с приемными родителями. Младшие, до сих пор живущие в семье, отличаются творческими способностями и уже планируют свое будущее. О чем мечтают воспитанники детского дома семейного типа Моисеенко – узнавали корреспонденты "Сегодня".

Воспитанницы детского дома семейного типа Карина и Наташа играют на улице с собакой Лаки. Этот пес – настоящий счастливчик. Ведь о нем заботятся сразу несколько хозяев.

"У меня есть собака, кот и хомяк. Мне нравятся животные, мне нравится за ними смотреть, они очень милые", – говорит воспитанница детского дома семейного типа Карина Ходаковская.

Карина мечтает стать ветеринаром. Кроме нее, в детском доме семейного типа – еще семеро детей.

"Мы проходили и тяжелые моменты, они у нас были. Но радостных, конечно, больше. И мы надеемся, что всё у наших детей будет хорошо", – говорит мама-воспитательница Ольга Моисеенко.

Когда у тебя большая семья – то и друзья не нужны. У этих ребят – совместное хобби. Воспитанница Наташа показывает недавно нарисованную картину.

"Рисовали всей семьей, очень любим, восхищаемся такими картинами, очень любим рисовать", – говорит воспитанница Наташа.

А еще дети любят вышивать, играть и складывать конструктор – любой, лишь бы вместе.

"Мне очень повезло с семьей, я очень люблю своих родителей и братьев-сестер", – говорит воспитанница детского дома семейного типа Наталья Наталуха.

Даже дом, где живут, перестраивали самостоятельно. Каждый член семьи принимал в этом участие.

"Это у нас такой мини-аквариум, мы все сделали вручную. Это – типа океан, мы делали сами", – показывает воспитанник детского дома семейного типа Николай Гузь.

Коля – один из старших мальчиков – уже задумывается о будущей профессии. Хочет стать полицейским.

Недавно он с сестрой посещал мотивационный тренинг, который организовал Фонд Рината Ахметова. Во время занятия обсуждали, как достичь цели.

"Надо идти к своей мечте, несмотря ни на что. И если ты будешь сдаваться, то у тебя ничего не получится", – говорит воспитанник детского дома семейного типа Николай Гузь.

"Тренинг Фонда Рината Ахметова очень полезен для меня, для моих друзей, он полезен для всей Украины", – говорит воспитанница детского дома семейного типа Карина Ходаковская.

В рамках программы "Сиротству – нет!" Фонд Рината Ахметова поддерживает семьи опекунов, приемные семьи и детские дома семейного типа.

"Часто обращаюсь к порталу "Сиротству – нет!", потому что много полезной информации. Советы специалистов там, психологов, потом мне интересно, как живут другие семьи. Работа, видно, ведется огромная, и меня это вдохновляет", – говорит мама-воспитательница Ольга Моисеенко.

Ольга говорит, что справиться с большой семьей не всегда просто. Впрочем, ни минуты не жалела, что приняла детей на воспитание.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года. Благодаря большим национальным проектам Фонда более 95% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова.

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