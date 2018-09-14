Серьезное ДТП в Сумах: столкнулись маршрутка и Mercedes, пострадали шесть человек

Сегодня, 16:49

В аварии пострадали двое иностранных студентов из Mercedes и трое пассажиров маршрутки

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Сумах 14 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси с пассажирами. В результате аварии ранения получили шесть человек, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Около 12:44 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Боровой столкнулись автомобиль Mercedes и маршрутное такси. Выяснилось, что в Mercedes находились два студента местного вуза, они из Иордании. А в маршрутке были сумчане", – говорится в сообщении.

Ранения в ДТП получили два иностранных студента и четыре пассажира маршрутки. В больницу были доставлены трое пострадавших. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. 

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП, маршрутка, сумы
Источник:

"Сегодня"

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