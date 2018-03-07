"Серийный нарушитель" без прав снова попался в Николаеве

В свои 27 лет он стал виновником уже двух десятков аварий, в том числе одной со смертельным исходом

В Николаеве автомобиль лишенного водительских прав Алексея Казимирова – который при этом был за рулем, – в очередной раз остановили патрульные. Правоохранители подозревают, что водитель употреблял наркотики.

Семь лет назад на пешеходном переходе Казимиров насмерть сбил девушку, с места аварии он сбежал, и несколько месяцев скрывался от правосудия. Вскоре после оглашения приговора по состоянию здоровья его освободили. Не имея права водить, он не единожды садился за руль и попадал в аварии.

В прошлом году Казимиров врезался в маршрутку и сбежал с места ДТП, а три года назад он через весь город удирал от полицейских. Правоохранители говорят, что и сейчас Казимиров, скорее всего, отделается штрафом.

В свои 27 лет он стал виновником уже двух десятков аварий, в том числе одной со смертельным исходом. Родственникам погибшей семь лет назад девушки Казимиров, несмотря на решение суда, компенсацию не выплатил.

Напомним, 21 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем "Merсedes" сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал.