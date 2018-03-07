"Серийный нарушитель" без прав снова попался в Николаеве

Сегодня, 03:32

В свои 27 лет он стал виновником уже двух десятков аварий, в том числе одной со смертельным исходом


В Николаеве автомобиль лишенного водительских прав Алексея Казимирова – который при этом был за рулем, – в очередной раз остановили патрульные. Правоохранители подозревают, что водитель употреблял наркотики.

Семь лет назад на пешеходном переходе Казимиров насмерть сбил девушку, с места аварии он сбежал, и несколько месяцев скрывался от правосудия. Вскоре после оглашения приговора по состоянию здоровья его освободили. Не имея права водить, он не единожды садился за руль и попадал в аварии.

В прошлом году Казимиров врезался в маршрутку и сбежал с места ДТП, а три года назад он через весь город удирал от полицейских. Правоохранители говорят, что и сейчас Казимиров, скорее всего, отделается штрафом.

В свои 27 лет он стал виновником уже двух десятков аварий, в том числе одной со смертельным исходом. Родственникам погибшей семь лет назад девушки Казимиров, несмотря на решение суда, компенсацию не выплатил.

Напомним, 21 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем "Merсedes" сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал.
ДТП, права, наркотики, Николаев, Казимиров
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Под Кременчугом автобус попал в ДТП, есть жертвы

Сегодня, 00:20

На месте происшествия от полученных травм умер 21-летний пассажир Renault.  

Одесса

Фото: pixabay.com

"Во все тяжкие": одессит обустроил нарколабораторию в чужой квартире и сбежал

Вчера, 23:11

Специальное химико-техническое оборудование парень приобрел через интернет 
Загрузка...

Запад

Житель Закарпатья протаранил дерево: содержание алкоголя превышало норму в 12 раз

Вчера, 17:39

Алкотестер "Драгер" в присутствии двух свидетелей показал результат - 2,42 промилле

Происшествия

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве перевернулся военный броневик

Вчера, 17:08

Данные о пострадавших уточняются
Загрузка...