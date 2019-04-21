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Шашлыки или голосование: украинцы рассказали о своем выборе

Сегодня, 18:02

В Полтаву пришла солнечная погода и многим пришлось выбирать между голосованием и пикником


На территории Украины в день второго тура выборов президента, 21 апреля, – преимущественно солнечная и теплая погода. Журналисты "Сегодня" поинтересовались, что выбрали люди – пикник или волеизъявление.

Запах жареного мяса, музыка и хорошее настроение – всю неделю в Полтаве было прохладно, а в день выборов температура поднялась до 15 градусов, и горожане вышли на пикники.

"Там свинина и курятина В собственном соку. В собственном соку и печеная картошка", – показал один из отдыхающих.

Впрочем, выборы – тема номер один за каждым столом.

"Шашлык или голосование? – Шашлык. Мы не голосуем. – Почему решили не голосовать? – Не за кого.

- Шашлык или голосование? – И то, и другое. И Вербное воскресенье", – говорят местные жители

То, что для пикников хорошо, для рыбной ловли – плохо. В такую погоду рыба не клюет, жалуются рыбаки. Многие признались, что успели проголосовать с самого утра – пришли на участки в первых рядах.

"Как считаете, украинцы сегодня словят хорошую рыбку? – Время покажет", – говорят они.

Как сообщалось, в Кривом Роге на выборы пригласили восьмилетнего мальчика. Поскольку паспорта у Матвея нет, он взял с собой на избирательный участок свидетельство о рождении. В результате выяснилось, что в списках избирателей указан 2001 год рождения мальчика, тогда как на самом деле он родился в 2011-м.

Также мы писали, что в Кривом Роге избирательница съела бюллетеньГорожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег выборы, Полтава, пикник, второй тур, голосование, выборы-2019

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