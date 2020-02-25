Шестерым участникам протестов в Новых Санжарах могут объявить подозрение

Шестерым участникам акций протестов в Новых СанжарахПолтавской области могут объявить подозрение. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко. Им инкриминируют различные статьи – организация массовых беспорядков, дискриминация по различным признакам, перекрытие магистралей и угроза или насилие в отношении представителей правоохранительных органов.
"Есть идентифицированные, это местные. Но мы проверяем роль и участие тех людей многих, которые, собственно, физически не вмешивались", – сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.
Ранее "Сегодня" сообщали, что жители Новых Санжаров и прилегающих сел блокировали дороги к санаторию Нацгвардии, куда должны были доставить эвакуированных из Китая.
Также мы писали о том, что в Минздраве сообщили, когда появятся результаты первых анализов на коронавирус прибывших в Новые Санжары. Пробы на коронавирус у находящихся на обсервации будут брать каждые три дня. А о результатах анализов – информировать общественность.В этом заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
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