Шестилетняя Лиля из Сумской области обрела шанс слышать мир благодаря Фонду Рината Ахметова

В жизни шестилетней Лили из Сумской области преобладает язык жестов. У девочки – последняя степень тугоухости. Из-за этого она не только не слышит окружающих, но и не может разговаривать.

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Помочь девочке теперь могут предоставленные Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Теперь я слышу!" слуховые аппараты, а также – длительная работа родителей и сурдологов.

На детской площадке Лиля не сдерживает эмоций. Но поделиться с мамой впечатлениями от прогулки она может только языком жестов.

"В основном такие значения мы используем: "в постель", "поесть". Когда хочет покушать, она машет как бы ложкой, мол, давай мне есть", – объясняет мама Лили Надежда Кухно.

Слова, которые может произносить Лиля в свои шесть лет, можно пересчитать на пальцах одной руки.

"У нее три слова: "мама", "баба", "папа". Это все", – рассказывает Надежда.

Мама говорит, что слышать окружающий мир Лиля перестала из-за осложнений после болезни.

"Переболела в маленьком возрасте гнойной ангиной. Ее 10 дней кололи антибиотиком", – вспоминает Надежда.

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День, когда услышала неутешительную новость, Надежда запомнила навсегда.

"У меня сразу все тело отнялось, когда сказали, что ребенок не слышит. Я сразу пороги обивала, никто мне ничем не помог", – говорит Надежда Кухно.

Женщина обратилась в социальные службы. Лиле выдали один слуховой аппарат – по государственной программе.

"Нам дали совдеповский аппарат. Она пару раз его надела, может раз пять-шесть где-то она его надевала", – говорит мама девочки.

Женщина воспитывает дочь сама, поэтому купить более современные устройства ей не по карману.

"На новый аппарат я не могла с ее пенсии собрать никак. Очень дорогие они. На это ушли бы годы", – говорит Надежда.

Последним шансом для Лили услышать окружающий мир была помощь благотворителей, поэтому Надежда обратилась в Фонд Рината Ахметова, там не отказали. Обследование в Центре слуха продемонстрировало – случай у девочки крайне сложный.

"Четвертая степень тугоухости. Ребенок слышал только очень громкие звуки и говорить не мог вообще. Самое плохое, что упущено время", – объясняет сурдолог Центра слуха Илона Чернова.

Благодаря современным устройствам шансы научиться говорить у Лили все же есть. По прогнозам сурдолога, чтобы девочка начала произносить первые слова, понадобится минимум полгода.

"Надо приложить очень много усилий, чтоб добиться хороших результатов в постановке речи этого ребенка. Аппараты получены, больша часть дела сделана. Они отличают шумы от речи. На каждой частоте добавляется именно столько звука, сколько потеряно", – говорит сурдолог.

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В рамках программы "Теперь я слышу!" Лиля получила два мощных слуховых аппарата.

"Долго искали. Спасибо Богу, что мы обратились к Ринату Ахметову, он нам сделал такое, пусть ему Бог здоровья даст! Моя главная мечта – чтобы она начала говорить и слышать нас всех", – говорит мама Лили.

Всего в рамках программы Фонда Рината Ахметова слуховые аппараты получили почти 180 детей.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Павлоград получил пять аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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