Школьники теряли сознание: подробности массового отравления детей в Черкассах

Во вторник, 8 мая, во время утренней линейки в черкасской школе № 8 произошло массовое отравление детей. Чем именно отравились дети – сейчас выясняется. Сайт "Сегодня" собрал всю информацию об инциденте, которая известна на данный момент.

Сообщение о том, что во время мероприятия почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание трое учеников, поступило спасателям в 9:13. Всего на линейке находились 424 ученика. Потерпевшие жаловались на тошноту, головную боль и головокружение.

Количество пострадавших

После массового отравления на школьной линейке в Черкассах за помощью к врачам обратились 94 ребенка, 53 школьника и двое взрослых были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

"Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей", – говорится в заявлении.

фото vikka.ua

В ведомстве отметили, что состояние госпитализированных остается стабильным.

"Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации", – подчеркнули в ведомстве.

Видео: vikka.ua

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет. В Минздраве ожидают результатов анализов почвы, воды и воздуха.

Между тем, по данным журналиста черкасского издания vikka.ua, симптомы отравления проявились у двоих военных из автомобильного батальона, расположенного недалеко от школы – они почувствовали головокружение и начали терять сознание.

"Им стало плохо, они потеряли сознание. Сейчас проверяется воинская часть, однако пока что никаких результатов проверок нет", – говорится в сообщении.

Также журналист отметил, что существует несколько версий причин отравления: "выброс одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс произошел накануне, но вследствие вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю".

О причинах ЧП

Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Черкассы заявил, что главная версия массового отравления школьников на линейке – локальное распыление неизвестного вещества.

"Первая версия – произошло распыление локально какого-то вещества. Правоохранители работают. Никаких случаев в других заведениях в Черкассах нет. Сейчас ни на месте, ни в воздухе, ни в воде никаких вредных веществ не обнаружили", – подчеркнул премьер в ходе брифинга, видео с которого было опубликовано на его странице в Facebook.

По его словам, именно по этой причине расследование склоняется к мысли о том, что "это распылено в момент проведения мероприятия, все остальное будут делать лаборатории".

"Если будет установлено вещество, об этом будет сообщено", – пообещал глава правительства.

На место происшествия вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом вылетела исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун, а президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться с обстоятельствами происшествия.

В то же время, причину массового отравления до сих пор установить не удалось. По одной из версий, инцидент мог произойти из-за сильного ливня, который прошел накануне и мог смыть в канализационный коллектор химикаты, которые и стали источником ядовитых испарений.

Между тем, лаборатория Госпотребслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ.

Состояние пострадавших

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил пострадавших в больнице и сообщил, что состояние их здоровья стабильное.

Также в своем Twitter он написал, что вместе с ним в медучреждение из Киева прибыли квалифицированные врачи: "Черкасская областная детская больница. Посетил детей, состояние всех стабильное. Здесь остаются врачи из Киева, которые приехали вместе с нами".

Кроме того, он отметил, что местные врачи сработали "оперативно и профессионально", "все анализы сделаны, рисков нет, организуем лабораторную поддержку".

По факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Инцидент в Новомосковске



Между тем, одновременно с ЧП в Черкассах в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо ученикам школы №6. В ходе школьной линейки ухудшилось состояние у 19 детей разного возраста. Все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием еще не посещали школьную столовую.

"15-ти ученикам медиками был поставлен диагноз вегето-сосудистый пароксизм. Еще одну девочку 2005 года рождения доставили в больницу. После оказанной медицинской помощи ребенка передали родителям", — сообщили в Новомосковском отделении полиции. По факту инцидента начато досудебное расследование по ч. I ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УКУ.

При этом Гройсман заявил, что инцидент в Новомосковске не связан с ЧП в Черкассах.