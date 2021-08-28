Шокированы даже врачи – в Черкассах спасают жизнь мальчику со страшными травмами

Не исключено, что ребенок впридачу и голодал – это показал анализ крови мальчика

Бабушка пять дней не извещала врачей о страшных травмы мальчика. Коллаж "Сегодня"

Врачи уже четвертые сутки борются за жизнь семилетнего Андрея из Черкасс. Его с тяжелой травмой головы, порванными ушами, губой, гениталиями и многочисленными синяками на теле доставили в больницу. Ко всему – малыша, вероятно, морили голодом. Что случилось с ребенком, выясняли новости "Сегодня"

Реклама

Бабушка вызвала скорую 24 августа около семи вечера. Медики примчались через несколько минут. Мальчик был без сознания. На голове огромный синяк. Ребенка немедленно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Травмы маленького пациента шокировали даже опытных врачей.

"Это были многочисленные ссадины лица. Это был рваный дефект губы нижний. Гематомы на голове – такие дефекты кожи. Это пролежни были в районе копчика. Старые и новые раны", – рассказывает медицинский директор Черкасской областной детской больницы Наталья Волчкова.

А еще – разорванные уши и гениталии. Кроме того, ребенок был на грани истощения. Врачи предполагают, что он голодал.

"По анализам у ребенка была тяжелая анемия, 51 гемоглобин. То есть мальчик – страдал", – добавляет медик.

Выживет ли мальчик – врачи не берутся прогнозировать. Почему бабушка не обращала внимания на муки Андрея. Почему помощь не вызывали раньше?

В какой семье рос мальчик

Реклама

Новости "Сегодня" разыскали бабушку Андрея. Ее зовут Виктория. Она как раз была в больнице.

"Все, до свидания, комментариев нет", – никаких объяснений женщина не дает и убегает.

Но полиции Виктория рассказала: еще 19 августа малыш, мол, упал с кучи кирпича. Скорую не вызывала пять дней, потому что пыталась вылечить самостоятельно. Занималась ребенком временно, пока его мать оперировали в Киеве. А еще – она мальчику не родная. Андрей – сын ее невестки от первого брака.

"Первая статья – это неосторожное получение телесных повреждений средней или тяжелой категории. Другая статья – это неоказание помощи и оставление в опасности. Не в день получения травм ему была оказана медицинская помощь", – такие обвинения светят бабушке, отметил первый заместитель руководителя Черкасской окружной прокуратуры Артем Шляхов.

Семья на учете не находилась. В соцслужбе говорят – родители хорошо заботились о сыне. Но соседи рассказали: семья проблемная.

"30 лет мы здесь живем, как в аду. Люди конфликтные, люди бросаются. На людей множество уголовных дел, которые не доводятся до конца", – утверждает соседка Ирина Маркианова.

В прокуратуре "Сегодня" подтвердили: уголовные производства на бабушку Викторию действительно открыты – за грабеж и нанесение легких телесных повреждений. С 2019 году женщина находится в розыске, поскольку систематически не является на судебные заседания.

Ранее мы сообщали: