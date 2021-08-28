Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Шокированы даже врачи – в Черкассах спасают жизнь мальчику со страшными травмами

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня Ольга Косенко Ольга Косенко корреспондент
28 августа, 22:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не исключено, что ребенок впридачу и голодал – это показал анализ крови мальчика
Бабушка пять дней не извещала врачей о страшных травмы мальчика. Коллаж "Сегодня"
Бабушка пять дней не извещала врачей о страшных травмы мальчика. Коллаж "Сегодня"

Врачи уже четвертые сутки борются за жизнь семилетнего Андрея из Черкасс. Его с тяжелой травмой головы, порванными ушами, губой, гениталиями и многочисленными синяками на теле доставили в больницу. Ко всему – малыша, вероятно, морили голодом. Что случилось с ребенком, выясняли новости "Сегодня"

Реклама

Бабушка вызвала скорую 24 августа около семи вечера. Медики примчались через несколько минут. Мальчик был без сознания. На голове огромный синяк. Ребенка немедленно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Травмы маленького пациента шокировали даже опытных врачей.

"Это были многочисленные ссадины лица. Это был рваный дефект губы нижний. Гематомы на голове – такие дефекты кожи. Это пролежни были в районе копчика. Старые и новые раны", – рассказывает медицинский директор Черкасской областной детской больницы Наталья Волчкова.

А еще – разорванные уши и гениталии. Кроме того, ребенок был на грани истощения. Врачи предполагают, что он голодал.

"По анализам у ребенка была тяжелая анемия, 51 гемоглобин. То есть мальчик – страдал", – добавляет медик.

Выживет ли мальчик – врачи не берутся прогнозировать. Почему бабушка не обращала внимания на муки Андрея. Почему помощь не вызывали раньше?

В какой семье рос мальчик

Реклама

Новости "Сегодня" разыскали бабушку Андрея. Ее зовут Виктория. Она как раз была в больнице.

"Все, до свидания, комментариев нет", – никаких объяснений женщина не дает и убегает.

Но полиции Виктория рассказала: еще 19 августа малыш, мол, упал с кучи кирпича. Скорую не вызывала пять дней, потому что пыталась вылечить самостоятельно. Занималась ребенком временно, пока его мать оперировали в Киеве. А еще – она мальчику не родная. Андрей – сын ее невестки от первого брака.

"Первая статья – это неосторожное получение телесных повреждений средней или тяжелой категории. Другая статья – это неоказание помощи и оставление в опасности. Не в день получения травм ему была оказана медицинская помощь", – такие обвинения светят бабушке, отметил первый заместитель руководителя Черкасской окружной прокуратуры Артем Шляхов.

Семья на учете не находилась. В соцслужбе говорят – родители хорошо заботились о сыне. Но соседи рассказали: семья проблемная.

"30 лет мы здесь живем, как в аду. Люди конфликтные, люди бросаются. На людей множество уголовных дел, которые не доводятся до конца", – утверждает соседка Ирина Маркианова.

В прокуратуре "Сегодня" подтвердили: уголовные производства на бабушку Викторию действительно открыты – за грабеж и нанесение легких телесных повреждений. С 2019 году женщина находится в розыске, поскольку систематически не является на судебные заседания.

Ранее мы сообщали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
РОБО-ТОП
Подземный мир технологий.
Он существует! Хочешь увидеть?
Спускайся в хайтек-шахту!
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
30
21
26
77
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
12
15
43
3
flag ПКР ПКРRPC
13
7
20
40
4
flag США СШАUS
11
7
4
22
5
flag Украина УкраинаUA
8
17
9
34
6
flag Австралия АвстралияAU
7
9
11
27
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
7
0
2
9
8
flag Бразилия БразилияBR
6
5
12
23
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
5
5
16
10
flag Италия ИталияIT
5
7
6
18
Все медали Паралимпиады
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 082 случая за сутки
Подробнее
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Сколько стоит и как сэкономить
Посчитать
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Комаровский в теме
Чем рисование полезно для вашего ребенка
Спроси у доктора
Бархатный сезон
Куда поехать на море осенью
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять