Сильный град под Житомиром: очевидцы сняли удар стихии на видео
Некоторые машины из-за стихии оказались на обочине
В Бердичевском Житомирской области вечером 9 июня выпал град, размеры которого, по словам очевидцев, были сравнимы с куриным яйцом.
Видео с последствиями стихии было опубликовано в YouTube людьми, которых стихия застала в дороге. Как можно увидеть на кадрах съемки, ледяные шарики густо покрыли асфальт и обочину трассы, а трава стала белой, будто от снега.
В разговорах водителя и пассажиров люди делятся впечатлениями о том, что некоторые машины из-за льда на дороге снесло на обочину, а другие были повреждены из-за падения града.
Как мы писали ранее,на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.
Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.
Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сильный град под Житомиром: очевидцы сняли удар стихии на видео". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Похолодания ждать не стоит: Воздух прогреется до 34 градусов тепла
В некоторых областях Украины возможны грозы