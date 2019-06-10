Сильный град под Житомиром: очевидцы сняли удар стихии на видео

Некоторые машины из-за стихии оказались на обочине

Иллюстрация. Фото: Facebook

В Бердичевском Житомирской области вечером 9 июня выпал град, размеры которого, по словам очевидцев, были сравнимы с куриным яйцом.

Видео с последствиями стихии было опубликовано в YouTube людьми, которых стихия застала в дороге. Как можно увидеть на кадрах съемки, ледяные шарики густо покрыли асфальт и обочину трассы, а трава стала белой, будто от снега.

В разговорах водителя и пассажиров люди делятся впечатлениями о том, что некоторые машины из-за льда на дороге снесло на обочину, а другие были повреждены из-за падения града.

Как мы писали ранее,на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.

Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.

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