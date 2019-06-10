Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Сильный град под Житомиром: очевидцы сняли удар стихии на видео

10 июня, 15:09

Некоторые машины из-за стихии оказались на обочине

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook

В Бердичевском Житомирской области вечером 9 июня выпал град, размеры которого, по словам очевидцев, были сравнимы с куриным яйцом.

Видео с последствиями стихии было опубликовано в YouTube людьми, которых стихия застала в дороге. Как можно увидеть на кадрах съемки, ледяные шарики густо покрыли асфальт и обочину трассы, а трава стала белой, будто от снега.

В разговорах водителя и пассажиров люди делятся впечатлениями о том, что некоторые машины из-за льда на дороге снесло на обочину, а другие были повреждены из-за падения града.

Как мы писали ранее,на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.

Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.        


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, стихия, осадки, град, житомирская область, погода в Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Сильный град под Житомиром: очевидцы сняли удар стихии на видео". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похолодания ждать не стоит: Воздух прогреется до 34 градусов тепла

Сегодня, 10:21

В некоторых областях Украины возможны грозы

Непогода в Украине: под воду уходят города и села

6 июня, 17:19

Больше всего пострадали западные и южные области Украины

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Шелковица: полезные свойства и противопоказания

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

На что способно обычное дегтярное мыло

Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира

Умер актер Кузнецов, сыгравший "Джека Восьмеркина"

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Все же беременна? Дизайнер подтвердила положение Ксении Собчак

Как понять, что в организме не хватает магния

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь