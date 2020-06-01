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Сильный град в Полтавской области: весна "хлопнула дверью" (фото и видео)

1 июня, 13:26

Руслан Ровик Руслан Ровик

Крупный град и сильный дождь принесли немало бед жителям двух районов

В Полтавской области жители двух районов – Кобеляцкого и Царичанского – пострадали от непогоды: там прошли сильные дожди и град.

Как сообщили местные жители, в селе Бродщина около 14:30 прошел 15-минутный град, и за это время были побиты цветы, растения на огородах и листва на деревьях.

При этом в соседнем селе – Ляшковцы, Царичанского района, в это же время прошел сильный дождь, но града в этом населенном пункте не было.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.

Кроме того, в одном из сел Закарпатской области прошел сильный град, который устлал землю слоем льдинок и побил урожай на огородах.

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Напомним, как рассказывали синоптики, на Украину надвигается циклон, который принесет еще больше дождей. Но при этом немного потеплеет, и температура будет достаточно комфортной.

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стихия непогода град Полтавская область Кобеляки

Источник: Сегодня

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