Сильный ливень разрушил дороги и подтопил дома. По Украине прошелся ураган (видео)

Непогода успела натворить немало бед по всей стране – как приходят в себя после урагана в регионах

/ Фото: ГСЧС

По Украине пронесся мощный ураган. Десятки домов оказались подтопленными, дороги размыло, а сильный ветер повалил деревья.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Видео: Сегодня

Так, в Херсоне сильный ураган разрушил около двух сотен зданий. Там оборваны провода электросетей и повалены деревья. В поселке Великая Лепетиха без крова остались местный сельсовет и Дом культуры.

А в Винницкой области оказались подтоплены десятки частных домов и огородов. Там из-за непогоды также нет света, на улицах работают спасатели.

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Подтопило и Харьков. Машины, чтобы объехать пробки, выбирались на обочину, где застревали в грязи. Один из водителей не смог самостоятельно преодолеть водные преграды, поэтому взобрался на машину и там ждал помощи.

Непогода дошла и до Львова. После нескольких жарких дней, часть города накрыло дождем с градом.

Кроме того, на западе ожидают повышения уровня воды в реках. В нижнем течении Тисы даже до полутора метров.

Отметим, по прогнозу синоптиков, дожди по всей стране продлятся еще несколько дней.

Ранее мы сообщали, что Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках.

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Также напомним, Киев после грозы сковали пробки.