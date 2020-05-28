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"Смотри, какие реки!": в Николаеве ливень затопил улицы и остановил трамваи (фото, видео)

28 мая, 11:26

Татьяна Власенко Татьяна Власенко

На 2-й Набережной селевые потоки сносят с верхних переулков камни, ветки, мусор и песок

На Николаев сегодня с утра, 28 мая, обрушилась непогода, которая вчера натворила бед в Тернопольской области.

Как сообщают местные жители, в результате сильного ливня с грозой часть николаевских улиц оказались затопленными.

В частности, "реки" образовались на ул. Садовой, Гражданской, Малой Морской, ул. Троицкой (Кирова), 3-й Военной и прилегающих к ней, 2-й Набережной и других.

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На 2-й Набережной селевые потоки сносят с верхних переулков камни, ветки, мусор и песок, поэтому передвигаться по ней достаточно проблематично, передают "НовостиN".

Кроме того, на пересечении улиц Гражданской и Скороходова образовалась настолько глубокая лужа, что остановились трамваи.

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"Смотри, какие реки!" – делятся увиденным жители Николаева в соцсетях.

Как сообщал сайт "Сегодня", по прогнозам синоптиков, 28 мая Украину накроют сильные дожди и грозы. Несмотря на непогоду, в стране будет довольно тепло – местами синоптики прогнозируют до 26 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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