Сильный ветер накроет Украину: где ждать опасность

Ветер обещают северо-западный, а его скорость будет достигать 15−20 м/с. Это причинит дискомфорт

Синоптики также прогнозируют небольшие осадки / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 18 января, будет сложной, а все из-за северного циклона, который будет на это влиять. По всей территории стоит ожидать мокрый снег и снег, а также сильный ветер, который будет причинять дискомфорт.

Об этом сообщает Ракурс.

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Преобладать завтра в стране будет облачная и влажная погода. Синоптики прогнозируют осадки, которые будут выпадать в виде снега и мокрого снега. Порывистый северо-западный ветер все еще будет причинять дискомфорт, его скорость будет достигать 15−20 м/с.

На большей части территории страны будет идти небольшой снег, на дорогах местами ожидается гололедица.

Осадки воздуха в Европе 18 января. Фото: Ракурс

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Температура воздуха в Европе 18 января. Фото: Ракурс

Какую погоду ждать зимой в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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