Силы теробороны и 7 тыс. жителей с оружием! Как в Сумах готовятся к возможному вторжению РФ

В Сумах 19 февраля состоялся Марш Единства. Центральной улицей прошлись более 600 сумчан. В городе рассказали, готовы ли к возможному вторжению РФ.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
250 полицейских следили за порядком во время Марша Единства. Цель собрания – в городе, который в 35 километрах от агрессора России, показать, что Сумы – это Украина, сумчане готовы защищать свою область, страну.
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К людям обратился городской голова Сум Александр Лысенко. Он отметил, что в городе уже готовы отряды теробороны, они полностью обеспечены всем необходимым. Также в городе зарегистрировано более 7 тысяч владельцев оружия. И практически все они готовы приобщиться к отрядам самообороны в случае полномасштабного наступления русских войск.
В то же время общественные активисты предложили людям план действий, чтобы максимально приобщить гражданское население к оборонным мерам. В частности, речь идет о курсах медицинской помощи, обустройстве укрытий и бомбоубежищ.
Угроза вторжения РФ
- Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной. У Conflict Intelligence Team есть доказательства, что Россия дополнительно завозит из других регионов ракетные комплексы "Бук" и "Искандер".
- Вблизи границ Украины РФ разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.
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