Синяки и переохлаждение: двухмесячный младенец попал в больницу в тяжелом состоянии

В Херсонской области, где недавно женщина поселилась с новорожденной дочкой в лесу, в Чаплынскую районную больницу доставили двухмесячного ребенка в тяжелом состоянии с гематомой и переохлаждением. Об этом сообщил врач детского отделения, передает пресс-служба Национальной полиции.

"Врачи решили доставить мальчика в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, где сейчас ему оказывают всю необходимую помощь. По месту жительства несовершеннолетнего сразу выехала следственно-оперативная группа районного подразделения полиции. На месте правоохранители выяснили, что вчера во время посещения семьи службой по делам детей, инспекторы обнаружили двухмесячного мальчика с синяком на голове. Также ребенок на вид был обессилен и имел нехватку веса. Поэтому социальные работники вызвали карету "скорой" и младенца доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что в семье находятся еще четверо детей. Семья уже несколько лет стоит на учете в службе по делам детей как семья, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Также родители уже имели несколько административных протоколов о ненадлежащем воспитании детей.

Реклама

По словам и.о. начальника отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области Виталия Сайфутдинова, по этому факту следственное отделение полиции внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения по ст.166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечения".

В тренде Жестко подавили вражеские провокации: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

"Продолжается досудебное расследование. Сейчас правоохранители готовят представление в службу по делам детей об изъятии всех пятерых детей из неблагополучной семьи", – сообщили в полиции.

Напомним, не так давно в Черновцах у родителей забрали двух девочек. Дети жили в полной антисанитарии и с козой в доме.

А в Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери. Они две недели просидели в холодном доме и без еды.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама