Ситуация в Новых Санжарах: протестующие блокируют дороги, а медики готовятся к приему людей (видео)

Местные жители отказались разойтись по домам, несмотря на уверения власти

В Полтавской области жители Новых Санжаров и прилегающих сел продолжают блокировать дороги к санаторию Нацгвардии, куда должны доставить людей, эвакуированных из Китая.

Несмотря на уверения в отсутствии какой-либо опасности распространения коронавируса и гарантии строгого карантина и круглосуточной охраны медицинского центра, люди не прекратили акцию протеста и остаются в "живой цепи" напротив полицейских и нацгвардейцев, сообщает "Радио Свобода".

В свою очередь, сотрудники центра "Новые Санжары" заверили, что готовы обеспечить карантин для украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из Китая.

Медики уверяют, что санаторий обеспечен всеми необходимыми средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру, а сотрудники имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры.

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На официальном сайте Национальной гвардии Украины указано, что медицинский центр обеспечен всем необходимым и находится на территории, отделенной от заселенной территории населенного пункта.

"Эвакуированные, которым нужно будет пройти период обсервации, не будут каким-либо образом пересекаться с местными жителями. Территория учреждения охраняется, осуществляется пропускной режим. Угрозы здоровью граждан полностью отсутствуют, а Минздрав проводит активную профилактику", – говорится в сообщении.

Гвардейцы призвали местных жителей "не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться публичного порядка, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости таких временных ограничений, которые нуждаются в помощи".

Напомним, ранее власти заявили о намерении эвакуировать украинцев из Китая в Новые Санжары Полтавской области в один из местных санаториев.

Местные жители считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивают баррикады и жгут шины.

В свою очередь на трассе Кременчуг – Полтава у Новых Санжар собралось много силовиков, также присутствует бронетехника. Есть сообщения о столкновениях между местными жителями и силовиками.

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