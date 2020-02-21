Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Скалецкая прервала свой карантин в "Новых Санжарах": что произошло

21 февраля, 14:37

Министр вернется на обсервацию, но пока неизвестно когда

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая уехала из медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом рассказал начальник учреждения Александр Блинов, сообщает "УНН".

"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", – заявил Блинов.

По его словам, министр вернется на обсервацию, но когда – "надо в нее спросить". Кроме того, для нее обустроят место в отдельном здании центра.

Реклама

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - рассказал Блинов.

Он добавил, что министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными. Кроме Скалецкой, в "Новых Санжарах" работают еще три представителя Минздрава.

В тренде
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в "Новые Санжары" пожаловались на условия (видео)

Напомним, 20 февраля Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны", – сказала глава Минздрава.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский назвал средневековьем события в Новых Санжарах, когда одни украинцы пытались не пустить на родную землю других своих сограждан и устроили побоище.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай Новые Санжары Полтавская область коронавирус медицинский центр Скалецкая

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео
Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видеоДругие регионы
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видео
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видеоДругие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...