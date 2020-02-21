Скалецкая прервала свой карантин в "Новых Санжарах": что произошло

Министр вернется на обсервацию, но пока неизвестно когда

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая уехала из медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом рассказал начальник учреждения Александр Блинов, сообщает "УНН".

"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", – заявил Блинов.

По его словам, министр вернется на обсервацию, но когда – "надо в нее спросить". Кроме того, для нее обустроят место в отдельном здании центра.

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"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - рассказал Блинов.

Он добавил, что министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными. Кроме Скалецкой, в "Новых Санжарах" работают еще три представителя Минздрава.

Напомним, 20 февраля Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны", – сказала глава Минздрава.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский назвал средневековьем события в Новых Санжарах, когда одни украинцы пытались не пустить на родную землю других своих сограждан и устроили побоище.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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