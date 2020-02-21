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Скалецкая присоединилась к эвакуированным в "Новых Санжарах": фото и подробности

21 февраля, 15:55

В медцентре министр проведет ближайшие две недели

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным из Китая украинцам в медицинском центре "Новые Санжары". Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook.

"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", – написала Скалецкая.

Министр рассказала, что вчера, 20 февраля, она с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм.

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Скалецкая уже пообщалась с эпикажем самолета. По ее словам, все жильцы центра чувствуют себя хорошо.

"Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - отметила министр.

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Напомним, недавно начальник медцентра Александр Блинов рассказывал, что Зоряна Скалецкая уехала из "Новых Санжар".

20 февраля Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны", – сказала глава Минздрава.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский назвал средневековьем события в Новых Санжарах, когда одни украинцы пытались не пустить на родную землю других своих сограждан и устроили побоище.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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