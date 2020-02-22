Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда поселили эвакуированных из китайского Уханя граждан. Об этом она написала в Facebook.

"У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из Министерства здравоохранения все время на связи. Сегодня за день было несколько совещаний по скайпу", - написала Скалецкая.

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Также Скалецкая отметила важность объективного и непредвзятого информирования общества через СМИ.

Как известно, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным из Китая украинцам в медицинском центре "Новые Санжары".

Накануне в видеообращении она рассказала о реакции экипажа самолета на протесты в Новых Санжарах. "Прием" протестующих в Новых Санжарах стал ошеломляющим для экипажа самолета, на борту которого украинцы и граждане других стран были эвакуированы из китайского города Ухань в Украину.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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