Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

22 февраля, 23:40

Министр отметила важность объективного и непредвзятого информирования общества через СМИ

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда поселили эвакуированных из китайского Уханя граждан. Об этом она написала в Facebook.

"У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из Министерства здравоохранения все время на связи. Сегодня за день было несколько совещаний по скайпу", - написала Скалецкая.

Реклама

Также Скалецкая отметила важность объективного и непредвзятого информирования общества через СМИ.

В тренде
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в "Новые Санжары" пожаловались на условия (видео)

Как известно, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным из Китая украинцам в медицинском центре "Новые Санжары".

Накануне в видеообращении она рассказала о реакции экипажа самолета на протесты в Новых Санжарах. "Прием" протестующих в Новых Санжарах стал ошеломляющим для экипажа самолета, на борту которого украинцы и граждане других стран были эвакуированы из китайского города Ухань в Украину.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Новые Санжары Минздрав обстановка Зоряна Скалецкая

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...