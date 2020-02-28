Скандал на сессии горсовета в Жмеринке: появились новые подробности и видео

Здание горсовета в Жмеринке в Винницкой области штурмовали около трех десятков человек. Об этом рассказал глава Главного управления Национальной полиции в регионе Юрий Педос.

20 правонарушителей задержали копы, всем им – от 17 до 35 лет. Действия мужчин полицейские расследуют как хулиганство. Также их будут судить по еще одной статье – "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Теперь задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

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Во время штурма пострадали восемь полицейских и депутаты. Трех копов врачи госпитализировали.

Напомним, 27 февраля в Жмеринке сорвали сессию горсовета – в здание ворвались мужчины в масках и устроили потасовку. В ход пошли камни, урны и дымовые шашки. Кроме того, во время драки в горсовете "летали" урны.

Также не так давно во Львове неизвестные сорвали заседание Львовского городского совета. Люди ворвались в помещение, выбили входную дверь и повредили окна. Инцидент расследуют как хулиганство, а преступникам грозит до четырех лет лишения свободы.

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