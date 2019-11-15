Скандал под Черниговом: начальника полиции обвиняют в нанесении тяжелых травм

Силовики проверяют, был ли водитель пьян и почему скрылся

/ Фото: Полтавщина

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В Черниговской области разгорается скандал из-за ДТП, в котором фигурирует имя начальника районного управления полиции. Как рассказал сайту "Сегодня" один из активистов, Алексей Малютин, на днях в Сновске был сбит велосипедист. В результате аварии у мужчины перелом ноги и четырех ребер.

"По моим данным, за рулем автомобиля находился начальник районной полиции, который ехал с праздничного мероприятия. После ДТП он отвез пострадавшего к тому домой и уехал. В Сновске говорят, что после аварии он спрятал автомобиль", – рассказал нам Малютин.

И в Черниговском областном управлении полиции, и в Госбюро расследований нам официально подтвердили, что сейчас активно проверяют причастность начальника Сновской полиции к этому ДТП.

"В результате проверки было установлено, что к автопроисшествию может быть причастен начальник Сновского отделения полиции, – сообщил пресс-центр Черниговского областного управления полиции. – Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас идет служебное расследование. Если вина указанного руководителя будет доказана, то будет принято безальтернативное решение – увольнение из полиции".

Еще в одной правоохранительной структуре, ГБР, нам рассказали, что также проверяют причастность начальника полиции к ДТП.

"Наши следователи выехали в Сновск для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, – рассказал нам представитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко. – Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, был ли водитель пьян".

Напомним, за последнее время это не первый случай, когда участниками ДТП становятся полицейские. Например, в Киеве участником аварии стал автомобиль полицейских, которые как раз приехали документировать аварию на Столичном шоссе.

Ранее мы сообщали о том, что за 9 месяцев нынешнего года в стране произошло более 114 тыс. аварий, в которых погибли 2369 человек.

Напомним, ранее в Черниговской области также произошел скандал, связанный с полицией. Жители Прилук вышли на массовые протесты из-за необъективного расследования смерти местного подростка. Подробности – в сюжете:

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