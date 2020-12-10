Жители города Дубно начали собирать подписи из-за елки из кладбища (видео)

Большинство горожан возмущены тем, где елка росла на кладбище

Жители Дубно в Ровенской области начали собирать подписи после того как узнали, что главную елку их города срубили среди памятников на кладбище.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Жители райцентра сняли на видео, как коммунальщики на кладбище срезают главную новогоднюю красавицу города. Рядом с деревом хорошо видно обелиски могил. Большинство горожан возмущены тем, где елка росла, люди начали собирать подписи, чтобы убрать дерево с главной площади.

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Видео: Сегодня

Напомним, в Украине не только ввели локдаун, но и внесли некоторые изменения в ограничения общенационального карантина. Кафе, барам и ресторанам на час продлили время работы и определили, до скольких они будут открыты на Новый год.

Как сообщали новости "Сегодня", на январский локдаун почти все закрывается, однако, например, салоны красоты смогут работать при условии предварительной записи клиентов. Читайте подробнее, что будет запрещено во время локдауна.

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