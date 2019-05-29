Скандал в ГБР: увольняют начальника Бюро в Полтаве
Шеф полтавского филиала протестует
Сегодня, 29 мая, директор теруправления Госбюро расследований, расположенного в Полтаве, Владимир Тимошко сообщил, что вчера его уволили. Подробности увольнения и свое отношение к нему он расписал на своей странице в Facebook.
Как рассказал сайту "Полтавщина" Тимошко, о возможном увольнении его предупредили заранее. 21 мая он получил соответствующее сообщение от директора ГБР Романа Трубы.
Впрочем, Тимошко уверяет, что самого приказа с подписью и мокрой печатью он не видел.
По мнению руководителя теруправления ГБР, обоснованных оснований для такого решения нет и оно противоречит действующему законодательству.
Кроме того, его приняли без представления конкурсной комиссии, что прописано в ст.13 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", уверяет Тимошко.
Кроме Владимира Тимошко уволены руководителей еще трех управлений, сообщает издание со ссылкой на публикацию в соцсети. В ГБР ситуацию пока не комментируют.
Как сообщалось, ГБР расследует издевательства полиции над водителем в Луганской области.
Также мы сообщали, что ГБР расследует причины и обстоятельства бунта в одесской колонии.
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