Скандал в Херсонской школе: директора обвиняют в вымогательстве денег

Подозреваемая в получении взятки директор школы сейчас под домашним арестом

Скандал в Херсонской школе: директора обвиняют в вымогательстве денег 2019-03-12T21:44:24+02:00 Другие регионы Подозреваемая в получении взятки директор школы сейчас под домашним арестом

В Херсоне мама школьницы обвиняет директора во взяточничестве. Последняя якобы требовала тысячи гривен за зачисление ребенка в учебное заведение. Директор под следствием и от работы отстранена. "Сегодня" узнали детали истории.

Анна ведет шестилетнюю Софию в школу. Чтобы дочь училась именно здесь – мать говорит: ей пришлось пройти немало испытаний. И началось все с первого разговора с директором.

Анна своей фамилии не называет, – говорит, на время следствия нельзя. Но сегодня готова рассказать свою историю. Так сложились обстоятельства, что она должна была переехать из одного района города в другой. Тогда же – в феврале – пошла устраивать дочь-первоклассницу в ближайшую школу. Разговор состоялся в кабинете директора.

"Говорит – у нас нет принтера. Я сказала, что куплю. – Вы готовы сделать подарок? – Конечно я куплю принтер. – Хорошо, тогда приносите документы девочки и мы все решим", – вспоминает Анна разговор с директрисой и добавляет, – "Я уже присматривалась , чуть не купила".

Но через два дня руководитель передумала.

"Говорит, не нужно покупать. Думаю, может, передумала. – Вы нам даете деньги, и мы покупаем... Назвала сумму в пять тысяч. Я понимала, если я не дам или у меня нет, если откажу ей – она ​​отдаст мне документы дочки. Я вышла из кабинета, и у меня было два дня на раздумье, как мне поступить", – рассказывает женщина.

И Анна пошла в полицию.

"При передаче денег мамы директору школы было осуществлено задержание. Как пояснила директор – взяла именно за то, чтобы устроить ребенка в школу. Не объясняла, почему такая сумма, каковы причины и негативные последствия могут наступить, но сказала для того чтобы все было хорошо, чтобы ребенка устроили, и он учился в этой школе", – говорит начальник отдела расследования управления Нацполиции в Херсонской области Игорь Демьянюк.

Подозреваемая в получении взятки директор школы сейчас под домашним арестом. На камеру с "Сегодня" согласилась общаться только после окончания следствия.

"Я вам дам обязательно интервью после того, когда закончится эта вся ситуация. Вот тогда с удовольствием встречусь, с удовольствием объясню, расскажу", – сказала она.

Анна уверена, что была не первой, у кого директор требовала деньги.

"Я поняла, что не первая, у кого она требует деньги. При передачи денег она взяла листочек с ручкой, и я краем глаза увидела, что она пишет имя и фамилию моего ребенка и класс", – рассказывает женщина.

Во время обыска в кабинете директора оперативники нашли списки – на них фамилии и суммы, причем в разной валюте.

"У нас есть благотворительный фонд, который идет через централизованную бухгалтерию, в школе есть родительский комитет. Отчет директора часто происходит. И все это на бумаге, все это есть. Мы обескуражены", – говорит и.о. директора школы Наталья Вишнякова.

"Для нас это впервые в нашей школе. Школа сейчас работает в обычном режиме", – заверяет заместитель директора школы Варвара Демина.

В городском управлении образования внутренней проверки не проводили. Говорят, делать выводы не могут, пока идет следствие. Директор 7 лет работала в должности, и на нее нареканий не было.

"Директор отстранена от должности. Идет следствие, согласно постановлению следственного судьи, ее отстранили только до 25 апреля", – говорит заведующая сектором по правовым вопросам управления образования Херсонского городского совета Юлия Петриченко.

Против директора начали уголовное производство. Она может попасть за решетку минимум на 5 лет, или вернуться в свой кабинет, если ее вину не докажут.

Анна не жалеет о содеянном. Даже в условиях, когда другие боятся говорить о поборах.

"Я сделала этот шаг, поэтому иду до конца", – говорит женщина.

София же с удовольствием ходит в эту школу, любит свой новый класс. От учителей и других учеников никаких притеснений – говорит мать, не замечала.

Напомним, в Тернопольской области на взятке погорел полицейский. Мужчину задержали во время получения всей суммы взятки.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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