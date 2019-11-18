Скандал в Кропивницком: прокуратура выясняет, кто и зачем разрушил центр адаптации военных

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Руины вместо центра адаптации военных. В Кропивницком произошел скандал из-за здания Минобороны. Помещение снимала частная компания, а когда съехала – оставила полуразрушенные стены. Кто ответит и за чей счет отстроят заведение, решили разобраться новости "Сегодня".

Андрей Бойко, руководитель Кировоградского областного союза офицеров Украины:

"Я был уверен в том, что это частное здание, коммерческое. Но пару недель назад мне дали пакет этих документов".

Сооружение принадлежит государству. А распорядитель – предприятие, которое строит жилье для военных. Его представитель Сергей Наговский рассказал новостям "Сегодня", что Минобороны закрыло этот адаптационный центр еще в 2016 году. Тогда и передали им на баланс. А полгода назад назначили нового руководителя. И тот еще не успел выяснить, что именно произошло с центром для военных.

Сергей Наговский, представитель балансодержателя:

"У него нет на сегодняшний день акта приема-передачи, где указано в каком состоянии это имущество. Документы, касающиеся аренды предыдущими арендаторами или кто его использовал это имущество – то этих вопросов у нас нет".

Новости "Сегодня" выяснили: более 15 лет это сооружение снимало местное частное предприятие. В 2017 году фонд госимущества в суде отменил договор аренды. Предприниматели из здания ушли. И после себя оставили настоящие руины. А ведь помещение было отремонтировано. В нем видны элементы современного декора. Здесь был торговый центр и спортивный зал. Кто и зачем разобрал комплекс практически на кирпичи, сейчас разбирается прокуратура. Дело расследуют как злоупотребление служебным положением.

Наталья Алексеенко, пресс-секретарь прокуратуры Кировоградской области:

"По предварительным данным, убытки достигают минимум миллиона гривен. Но они будут гораздо большими, это однозначно. За этот вид преступления санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы".

Ветераны Кропивницкого обратились к военному прокурору, чтобы он взял под контроль расследование. А еще просят Минобороны найти средства на восстановление центра реабилитации.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, от чего страдают бойцы ООС и какая помощь им нужна. Ночные кошмары, внезапные всплески агрессии, невозможность адаптироваться к жизни в мирной среде – все это разрушает личности воинов изнутри и часто доводит до самоубийств, пристрастия к алкоголю или наркотикам. По официальным данным, за период АТО от самоубийств погибло 800 военных.

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