"Сказал закрыть рот и раздеваться": в Бердичеве девушка героически отбилась от насильника

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В Житомирской области разыскивают злоумышленника, который напал с ножом на девушку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось вечером 15 февраля в Бердичеве в районе железнодорожной станции.

21-летняя местная жительница рассказывает, что на женщину напал прохожий, с которым она разминулась по дороге домой. Острым предметом правонарушитель порезал девушке шею. Пострадавшая спаслась тем, что начала поднимать шум и сопротивляться, вследствие чего напугала насильника и он убежал. Женщина запомнила приметы своего обидчика и сообщила их полицейским.

В соцсетях также об этом инциденте написала сестра пострадавшей. Она рассказала, что кроме покушения на убийство, была и попытка изнасилования. На вид злоумышленнику 35-40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, одет был в темную куртку, темные штаны и шапку, с 3-х дневной небритостью и легким перегаром.

"Сначала спросил который час, прошел мимо, а потом догнал, напал с ножом со спины, сказал закрыть рот и раздеваться. Сестра начала сопротивляться, и он нанес ей ранения в шею, потом положил на рельсы, она оттолкнула его ногами, порезала себе руки, а он убежал в сторону вокзала", - написала родственница пострадавшей.

Правоохранители уже открыли уголовное производство и начали поиски причастных.

Напомним, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст.152 УК Украины, суд отправил его под стражу на 60 суток.

Кроме того, В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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