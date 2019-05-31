Скрывался от следствия более полугода: в Полтаве задержали серийного вора

Мужчину подозревают в восьми кражах







В Полтаве полицейские задержали серийного вора, который скрывался от следствия более полгода. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

57-летнего мужчину задержали в арендованном им гараже. Его обоснованно подозревают в восьми кражах. В тайнике задержанного детективы нашли значительную часть похищенных вещей и изъяли их.

"В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины – ч.2 ст.185 (кража, совершенная повторно), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием)", - рассказали в полиции и отметили, что подозреваемого уже арестовали.

Кроме того, детективы проверят мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов области.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области полицейские с поличным задержали вора-рецидивиста.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области.

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