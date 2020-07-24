Скулил и днем, и ночью: в Хмельницком спасли собаку (фото, видео)

В Хмельницком спасатели пришли на помощь собаке, которую закрыли в квартире. Длительное время животное скулило взаперти.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сообщение от работников полиции поступило в Службу спасения 23 июля. Они сообщили, что в квартире многоэтажки на улице Гагарина в течении недели и днем, и ночью воет собака. Выяснилось, что хозяина пса соседи давно не видели, а на звонки он не отвечает.

С помощью автолестницы спасатели попали в квартиру через окно на пятом этаже и вызволили четвероногого пленника породы метис Стаффорда.

Проголодавшегося и истощенного пса передали волонтерам из организации "Спаси жизнь", на данный момент ему ничего не угрожает.

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Ранее мы сообщали, что в Ковеле Волынской области котенок выбрался на верхушку дерева и не смог самостоятельно спуститься. Снимали напуганного малыша с высоты более трех суток.

Напомним, в Киеве спасли таксу, которая застряла в трубе. Пес с разгона влетел в трубу и не мог выбраться самостоятельно. Оказавшийся поблизости мужчина вызвал спасателей.

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