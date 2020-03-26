Слегла вслед за мужем: стало известно о состоянии инфицированных COVID-19 в Черкассах

Жена первого пациента с коронавирусом в Черкасской области тоже заразилась и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил председатель Черкасской областной госадминистрации Роман Боднар.

"У нас еще один случай инфицирования коронавирусом – это женщина 34 лет, жена нашего пациента, у которого недавно зафиксировали факт болезни. Они сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей. Состояние здоровья – средней тяжести, ситуация под контролем", – отметил председатель ОГА.

По его словам, под наблюдением также находятся 37 человек, контактировавших с больными.

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В области проверяется 29 подозрений на коронавирус. Из лиц, у которых подозревают наличие вируса, 24 людям провели экспресс-тесты – результаты отрицательные. За все время ПЦР-тестирование провели 14 лицам, положительных – два, у вышеупомянутых супругов. Еще в отношении 14 лиц результаты в ближайшее время ждем из Киева.

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Напомним, инфицированный мужчина недавно вернулся в Украину. Он около года работал на круизном лайнере Италия-Дубай. В больницу мужчина обратился почти сразу после возвращения в страну.

В Украине на сегодняшний день подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

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