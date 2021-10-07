Слил в сеть и попался: в Ровенской области завели уголовное дело на подростка из-за добычи янтаря

В селе Боровое Ровенской области подросток похвастался в социальных сетях, как добывает янтарь. В результате к нему домой пришли полицейские и завели уголовное дело.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области.
Детали инцидента
16-летний парень снял на видео, как добывает янтарь, а затем опубликовал ролик в социальной сети. В результате домой к подростку и его родителям нагрянули правоохранительные органы.
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Полицейские провели обыск. Они обнаружили и изъяли почти 4,5 кг янтаря, мотопомпу кустарного производства, 19 пожарных рукавов и другие орудия для незаконного промысла.
Правоохранители завели уголовное дело
По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. На геммологическую экспертизу будет направлен и янтарь, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение.
Пока что обошлось без задержанных
"То, что подросток похвастался в соцсети видеозаписью незаконной добычи янтаря – такое за последнее время мы фиксируем впервые. Факты нашли свое подтверждение, открыто уголовное производство", – прокомментировали "Сегодня" курьезную ситуацию в полиции Ровенской области.
По данным правоохранителей, пока что обошлось без задержанных.