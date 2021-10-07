Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Слил в сеть и попался: в Ровенской области завели уголовное дело на подростка из-за добычи янтаря

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 октября, 17:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока что обошлось без задержанных – рассказали в правоохранительных органах "Сегодня"
Полиция завела уголовное дело на подростка. Фото: коллаж "Сегодня"
Полиция завела уголовное дело на подростка. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Боровое Ровенской области подросток похвастался в социальных сетях, как добывает янтарь. В результате к нему домой пришли полицейские и завели уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области.

Реклама

Детали инцидента

16-летний парень снял на видео, как добывает янтарь, а затем опубликовал ролик в социальной сети. В результате домой к подростку и его родителям нагрянули правоохранительные органы.

Полицейские провели обыск. Они обнаружили и изъяли почти 4,5 кг янтаря, мотопомпу кустарного производства, 19 пожарных рукавов и другие орудия для незаконного промысла.

Полиция приехала на обыски домой к подростку. Фото: ГУ НП Украины
Полиция приехала на обыски домой к подростку. Фото: ГУ НП Украины

Реклама

Правоохранители завели уголовное дело

По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. На геммологическую экспертизу будет направлен и янтарь, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

Полиция обнаружила и изъяла доказательства. Фото: ГУ НП Украины
Полиция обнаружила и изъяла доказательства. Фото: ГУ НП Украины

Реклама

Пока что обошлось без задержанных

"То, что подросток похвастался в соцсети видеозаписью незаконной добычи янтаря – такое за последнее время мы фиксируем впервые. Факты нашли свое подтверждение, открыто уголовное производство", – прокомментировали "Сегодня" курьезную ситуацию в полиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, пока что обошлось без задержанных.

Мешки с янтарем. Фото: ГУ НП Украины
Мешки с янтарем. Фото: ГУ НП Украины

Полиция изъяла у подростка мешки с янтарем. Фото: ГУ НП Украины
Полиция изъяла у подростка мешки с янтарем. Фото: ГУ НП Украины

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

74 264

заболело за неделю в Украине

+40%

Вакцинация
По состоянию на 6 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
5 942 170
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 360 200
Всего введенных доз 13 302 370
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять