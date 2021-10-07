Слил в сеть и попался: в Ровенской области завели уголовное дело на подростка из-за добычи янтаря

Пока что обошлось без задержанных – рассказали в правоохранительных органах "Сегодня"

Полиция завела уголовное дело на подростка. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Боровое Ровенской области подросток похвастался в социальных сетях, как добывает янтарь. В результате к нему домой пришли полицейские и завели уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области.

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Детали инцидента

16-летний парень снял на видео, как добывает янтарь, а затем опубликовал ролик в социальной сети. В результате домой к подростку и его родителям нагрянули правоохранительные органы.

Полицейские провели обыск. Они обнаружили и изъяли почти 4,5 кг янтаря, мотопомпу кустарного производства, 19 пожарных рукавов и другие орудия для незаконного промысла.

Полиция приехала на обыски домой к подростку. Фото: ГУ НП Украины

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Правоохранители завели уголовное дело

По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. На геммологическую экспертизу будет направлен и янтарь, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

Полиция обнаружила и изъяла доказательства. Фото: ГУ НП Украины

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Пока что обошлось без задержанных

"То, что подросток похвастался в соцсети видеозаписью незаконной добычи янтаря – такое за последнее время мы фиксируем впервые. Факты нашли свое подтверждение, открыто уголовное производство", – прокомментировали "Сегодня" курьезную ситуацию в полиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, пока что обошлось без задержанных.

Мешки с янтарем. Фото: ГУ НП Украины

Полиция изъяла у подростка мешки с янтарем. Фото: ГУ НП Украины

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