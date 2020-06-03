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Сломала шею ребенку: в Полтавской области мать подозревают в покушении на сына

3 июня, 19:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщине грозит срок за покушение на убийство ребенка

В Хорольском районе Полтавской области женщина сломала шею своему пятимесячному ребенку.

Об этом в местную полицию сообщили медики, которые помогли мальчику, а копы задержали жительницу одного из сел, 1984 года рождения, сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Ребенка доставили в отделение интенсивной терапии районной больницы с предварительным диагнозом "закрытая позвоночная травма, повреждение связок шейного отдела позвоночника", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство, задержанной грозит обвинение в покушении на умышленное убийство своего малолетнего ребенка.

"Сейчас женщине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей", – отметили копы.

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование, которое установит все обстоятельства и мотивы этого преступления.

Напомним, ранее мы сообщали о трагедии в Харькове, где женщина вместе со своим ребенком выпрыгнула с 19-го этажа. Оказалось, что она была адвокатом и занималась семейным правом, а также работала преподавателем и сотрудничала с одной из частных юридических фирм.

Похожий инцидент произошел в Кривом Роге. Тут из окна роддома на четвертом этаже выпала молодая женщина.

А в Одесской области двое детей – мальчик и девочка, 2017 и 2014 года рождения – вывалились из окна больничной палаты на втором этаже. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее брат повредил позвоночник.

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убийство покушение мать сын Полтавская область

Источник: Сегодня

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