Слышали крики, но не могли зайти: в Житомирской области в доме заживо сгорел ребенок (фото)

В Житомирской области произошел пожар, в результате которого погиб годовалый ребенок, еще одну девочку достали через окно. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что 28 марта в 19:45 спасателям сообщили о возгорании в частном жилом доме в с. Курчица Новоград-Волынского района. По словам граждан, в середине могли находиться четверо несовершеннолетних детей. На место происшествия выехали две группы спасателей.

О пожаре сообщили слишком поздно, поэтому деревянный дом был уже полностью охвачен огнем, а крыша провалились. До прибытия пожарных сосед успел вытащить через окно трехлетнюю девочку. Местные жители еще слышали детский крик в доме, однако из-за сильного задымления зайти туда было невозможно.

В 20:30 спасатели локализовали пожар, а в 21:05 – ликвидировали. В комнате на кровати, которая стояла вплотную к печи, обнаружили тело годовалой девочки.

Выяснилось, что двое ребят шести и девяти лет в это время были у дедушки. Отец находился на работе в Киеве, а матери дома не было. Медики осмотрели спасенного ребенка и оказали первую помощь. В госпитализации девочка не нуждалась, поэтому медики передали ее дедушке.

Пока причина возгорания, а также все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, недавно ужасная трагедия произошла в небольшом селе Ленковцы в Черновицкой области. На окраине этого села загорелся жилой частный дом, в котором находились четыре человека – женщина с тремя своими детьми. Все они погибли до приезда спасателей.

Кроме того, спасатели на Закарпатье вынесли из огня четырех человек. Двое из них – пожилые люди, и самостоятельно из задымленных зданий выйти не смогли бы, говорят свидетели произошедшего.

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