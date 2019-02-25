Смела из-за долгов снова может остаться без отопления

В "Нафтогазе" сообщили о срыве графика погашения задолженности

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Смела из-за долгов снова может остаться без отопления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg 2019-02-25T12:06:00+02:00 Другие регионы В «Нафтогазе» сообщили о срыве графика погашения задолженности

В Смеле Черкасской области горожане в марте могут остаться без теплоснабжения. "Нафтогаз Украины" из-за срыва графика погашения задолженности не подтвердил номинации на поставки газа "Смелакоммунтеплоэнерго". Об этом сообщается на сайте национальной акционерной компании.

"Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП "Смелакоммунтеплоэнерго" на март 2019 года. "Нафтогаз" предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако, производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризованной задолженности", – говорится в сообщении.

На данный момент задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн гривен. В "Нафтогазе", в свою очередь, призвали власти города принять необходимые меры для погашения долгов.

Напомним, ранее в Смеле от холода страдали более 55 тысяч горожан из-за многомиллионных долгов. Однако после лично распоряжения президента Украины, 16 ноября в Смеле к газу подключили все котельные и дали тепло людям.

А 19 ноября жители Смелы устроили протест возле городского суда, где должны были рассматривать дело о присвоении и растрате, а в качестве подозреваемого ожидали – одного из основателей частной компании "Энергоинвест", которая обязалась подавать тепло в дома горожан, а вместо этого накопила многомиллионные долги перед "Нафтогазом".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смела из-за долгов снова может остаться без отопления". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.