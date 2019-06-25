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Смерть бизнесмена в Виннице: люди вышли на протест под здание полиции

25 июня, 12:58

Люди требовали честного расследования дела

фото: Вінниця.інфо
фото: Вінниця.інфо.

В Виннице прошел пикет относительно дела об убийстве предпринимателя вследстие избиения полицейскими. Активисты требовали честного расследования дела. Об этом пишет Вінниця.інфо.

Участники акции держали в руках фото погибшего, а также плакаты с требованиями и лозунгами против полиции.

По факту избиения было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины, а также назначено служебное расследование. Следовательно, отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУЧП, заместитель начальника Винницкого ОП – начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции – начальник СКП ГУНП.

Также приказом главы Национальной полиции Сергея Князева на время служебного расследования отстранен от работы начальник областного управления полиции Винницкой области.

Напомним, что трагедия произошла 11 июня, около 23:00, на остановке общественного транспорта "Водоканал". Полицейский избил члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого . Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. После 12 дней комы мужчина погиб.


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Тег убийство, расследование, пикет

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