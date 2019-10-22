"Не нашел себя в жизни": стала известна причина самоубийства депутата в Полтавской области

За неделю до трагедии эта семья вызывала полицию

/ Фото: Pixabay

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Стали известны новые подробности смерти депутата от "Батькивщины" Шишацкого райсовета Полтавской области Владимира Петренко.

Как рассказали сайту "Сегодня" коллеги депутата, по их информации, он в день смерти сильно поссорился с женой.

"Официальную информацию озвучит исключительно следствие, но неофициально в райцентре говорят, что он выстрелил в себя из-за того, что не получался диалог с женой. Самоубийство произошло почти что на ее глазах. Он схватил ружье и выстрелил в себя, жена вроде бы успела отвернуться", – рассказала нам одна из коллег Владимира Петренко.

Коллега Владимира Петренко по политсиле, Наталья Чуб, подтвердила нам, что тот застрелил себя на глазах у своей жены.

"Знаю, что неделю назад в их дом уже приезжала полиция. Вызов был связан с домашним насилием. Владимир Петренко в этот раз приставил ружье к своему горлу и выстрелил. Это могло произойти в какой-то мере еще и из-за того, что он не нашел себя в жизни", – сказала нам Наталья Чуб.

Спикер полиции Полтавской области Роман Гришин уточнил, что правоохранители расследуют дело по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".

Напомним, за последние два дня это вторая смерть политика в Полтавской области. В Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

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