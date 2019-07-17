Смерть кандидата в Николаевской области: полиция возбудила еще одно дело

Будет рассмотрена версия о доведении до самоубийства

Василий Мосякин. Фото: Новости N.

Полиция открыла дополнительное уголовное производство с целью проверки версии о возможном доведении до самоубийства кандидата в народные депутаты Василия Мосякина, который был найден застреленным в Первомайске Николаевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщалось, вчера около 19:30 в Первомайске в боксе предприятия по улице Гвардейской охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина с огнестрельным ранением.

Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди

Тогда правоохранители начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), как того требует процедура в подобных случаях.

С целью проверки версии о возможном доведении до самоубийства следователями внесена дополнительная квалификация – по части 1 статьи 120 Уголовного Кодекса Украины ("Доведение до самоубийства"). Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения до лишения свободы до трех лет.

Как сообщалось, в партии заявили, что создают собственную внутреннюю группу для выяснения обстоятельств гибели Мосякина.

Также мы сообщали, что 19 июня в Киеве застрелился народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук .

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