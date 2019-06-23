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Смерть предпринимателя в Виннице: от должностей отстранены четыре начальника местной полиции

23 июня, 22:35

Александр Комарницкий умер после 12-ти дневного пребывания в коме

Сергей Князев. Фото: пресс-служба МВД
Сергей Князев. Фото: пресс-служба МВД.

В Винницкой области отстранили от должности четырех начальников местной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. 

Руководителей винницкой полиции отстранили от должности по приказу главы Нацполиции Сергея Князева. Отстранение связано с расследованием в отношении действий полицейского в Виннице, которые повлекли смерть однопартийца Анатолия Гриценко – Александра Комарницкого.

Согласно приказу отстранили начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальника управления кадрового обеспечения ГУНП, заместителя начальника Винницкого ОП – начальника ВКП ГУНП и заместителя начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции – начальника СКП ГУНП.

Кроме того, стало известно, что  Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста полицейскому, из-за действий которого в Виннице пострадал и впал в кому мужчина.

Напомним, инцидент произошел около 23:00 во вторник, 11 июня, на остановке общественного транспорта "Водоканал". Полицейский избил члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него перелом основания черепа, потерпевший находился в коме. В полиции утверждают, что на просьбу оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и спровоцировал конфликт. Гриценко такую версию отвергает.

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Тег гриценко, увольнение, избиение, полицейский, гражданская позиция, винницкая область, князев

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