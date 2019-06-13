Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Смертельная ДТП в Николаевской области: перевернулся медицинский автомобиль

13 июня, 12:12

В аварии погиб один человек и еще четверо попали в больницу


В Николаевской области, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – перевернулся санитарный микроавтобус с пассажирами.

Авария произошла, когда у машины лопнула покрышка и автомобиль упал на бок. 66-летний водитель погиб на месте, четверо пострадавших с переломами и ушибами оказались в больнице. Обстоятельства ДТП выясняют следователи полиции.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, николаевская область, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельная ДТП в Николаевской области: перевернулся медицинский автомобиль". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое подростков не разминулись на мотоциклах в Луганской области

Сегодня, 10:48

В результате ДТП погибли три человека

В Днепре произошло страшное ДТП с участием мотоцикла

Вчера, 17:25

25-летний мотоциклист скончался на месте

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Ученые назвали овощ для снижения давления

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

6 привычек, которые программируют на бедность

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

«Киевстар» отменит мобильные безлимитные тарифы

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь