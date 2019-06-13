Смертельная ДТП в Николаевской области: перевернулся медицинский автомобиль

В аварии погиб один человек и еще четверо попали в больницу

В Николаевской области, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – перевернулся санитарный микроавтобус с пассажирами.

Авария произошла, когда у машины лопнула покрышка и автомобиль упал на бок. 66-летний водитель погиб на месте, четверо пострадавших с переломами и ушибами оказались в больнице. Обстоятельства ДТП выясняют следователи полиции.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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