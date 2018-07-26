Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: столкнулись грузовик и легковушка

В Житомирской области, на трассе Киев – Чо" произошло столкновение грузовика и маршрутки, погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Renault Magnum", 37-летний житель Балкан, совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ-3309-354" под управлением 40-летнего жителя Новоград-Волынского района, который двигался в попутном направлении", – говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля "Renault", 43-летний уроженец Херсонщины. Мужчина скончался на месте происшествия.

А 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали