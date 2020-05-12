Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, еще двое ранены (фото)

Трагедия произошла после столкновения легковушки и грузовика

На трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка.

Как сообщили на официальном сайте Нацполиции, трагедия произошла ночью 11 мая, на 284-м километре в направлении Киева.

По данным стражей порядка, столкнулись легковая Skoda Octavia и грузовик MAN. В результате аварии погибли два человека, еще двое оказались в больнице.

"В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки – жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя и еще одного пассажира с телесными повреждениями, также жителей Харьковщины, госпитализировали", - говорится в сообщении.

Кроме того, водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, отчего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило на припаркованные машины.

Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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