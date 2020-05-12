Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, еще двое ранены (фото)

12 мая, 03:05

Руслан Ровик

Трагедия произошла после столкновения легковушки и грузовика

На трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка.

Как сообщили на официальном сайте Нацполиции, трагедия произошла ночью 11 мая, на 284-м километре в направлении Киева.

По данным стражей порядка, столкнулись легковая Skoda Octavia и грузовик MAN. В результате аварии погибли два человека, еще двое оказались в больнице.

"В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки – жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя и еще одного пассажира с телесными повреждениями, также жителей Харьковщины, госпитализировали", - говорится в сообщении.

Кроме того, водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, отчего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило на припаркованные машины.

Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
авария ДТП николаевская область Киев - Одесса смертельное ДТП

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 11 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 11 мая и все подробности из регионовУкраина
Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причина
Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причинаДругие регионы
Снял маску, чтобы поесть мороженого: херсонский суд вынес вердикт
Снял маску, чтобы поесть мороженого: херсонский суд вынес вердикт "нарушителю" карантинаДругие регионы
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погода
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погодаУкраина
Заразились целыми семьями: больница в Кременчуге стала
Заразились целыми семьями: больница в Кременчуге стала "рассадником" коронавирусаДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...