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Смертельное ДТП на трассе Одесса-Киев: двое погибших и много пострадавших

13 августа, 09:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

10 пострадавших в больнице

В Кировоградской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли два человека, еще десять травмировались.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 13 августа. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, произошло столкновение двух автобусов — "Киев – Одесса" и "Кошице (Словакия) – Одесса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что не все могли самостоятельно выбраться из поврежденных транспортных средств, на помощь пришли спасатели.

"Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось три человека личного состава и одна единица техники", – рассказали в пресс-службе.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

Также напомним, во Львовской области столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП пострадали восемь человек.

А в Днепре молоковоз врезался в фуру – водителя "вырезали" спасатели:

Видео: Информатор

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авария ДТП спасатели полиция погибшие пострадавшие кировоградская область
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