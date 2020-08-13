Смертельное ДТП на трассе Одесса-Киев: двое погибших и много пострадавших

В Кировоградской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли два человека, еще десять травмировались.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 13 августа. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, произошло столкновение двух автобусов — "Киев – Одесса" и "Кошице (Словакия) – Одесса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что не все могли самостоятельно выбраться из поврежденных транспортных средств, на помощь пришли спасатели.
"Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось три человека личного состава и одна единица техники", – рассказали в пресс-службе.
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