Смертельное ДТП под Николаевом: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 15:32

В крови водителя легкового автомобиля обнаружили 2,2 промилле алкоголя


Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

На трассе Одесса – Николаев в Николаевской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погиб пассажир легковушки, сообщает пресс-служба полиции области.

"6 августа, около 13:00 на автодороге Одесса – Николаев вблизи с. Сенчено Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Mеgane и грузовика DAF с полуприцепом", – говорится в сообщении.

В результате аварии 30-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водителя грузовика с телесными повреждениями госпитализировали. В крови 30-летнего водителя полицейские обнаружили 2,02 промилле алкоголя.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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