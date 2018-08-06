Смертельное ДТП под Николаевом: столкнулись грузовик и легковушка

На трассе Одесса – Николаев в Николаевской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погиб пассажир легковушки, сообщает пресс-служба полиции области.

"6 августа, около 13:00 на автодороге Одесса – Николаев вблизи с. Сенчено Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Mеgane и грузовика DAF с полуприцепом", – говорится в сообщении.

В результате аварии 30-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водителя грузовика с телесными повреждениями госпитализировали. В крови 30-летнего водителя полицейские обнаружили 2,02 промилле алкоголя.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

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