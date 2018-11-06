Смертельное ДТП под Полтавой: столкнулись грузовик и мопед

Сегодня, 11:23

Авария произошла на трассе "Киев-Харьков"

Фото: ГУНП в Полтавской области
Фото: ГУНП в Полтавской области

Под Полтавой столкнулись грузовой автомобиль и мопед, погиб водитель двухколесного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

ДТП произошло 5 ноября на 347 километре трассы "Киев-Харьков". За рулем грузовика "КамАЗ" находился 22-летний житель Кобеляцкого района. Водитель мопеда, 26-летний мужчина, от полученных в результате ДТП травм погиб на месте. Также пострадал 28-летний пассажир мопеда, его госпитализировали в городскую больницу с телесными повреждениями.

На данный момент, как отметили в полиции, продолжаются проверки обстоятельств аварии.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.  
ДТП, Полтава, грузовик, мопед, Полтавская область

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