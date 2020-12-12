Смертельное ДТП под Винницей: эвакуатор влетел в грузовик, есть жертвы (фото)

Утром 12 декабря, в Винницкой области возле поселка Вороновица произошло ДТП с участием эвакуатора и грузовика, погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Предварительно установлено, что 28-летний водитель лафета, который на прицепе перевозил два автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель лафета и его 58-летний пассажир.
Водитель грузовика не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Также мы писали о том, что в Винницкой области полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.
Ранее мы сообщали, что в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.
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