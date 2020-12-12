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Смертельное ДТП под Винницей: эвакуатор влетел в грузовик, есть жертвы (фото)

12 декабря, 15:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Водитель лафета выехал на встречную полосу движения

Утром 12 декабря, в Винницкой области возле поселка Вороновица произошло ДТП с участием эвакуатора и грузовика, погибли два человека.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель лафета, который на прицепе перевозил два автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель лафета и его 58-летний пассажир.

Водитель грузовика не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Также мы писали о том, что в Винницкой области полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.

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ДТП полиция Винницкая область аварии
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