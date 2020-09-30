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Смертельное ДТП в Черкассах: тело пассажира "вырезали" из авто (фото)

30 сентября, 14:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В больницу госпитализировали двух пострадавших

В Черкассах произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и Peugeot. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, трагедия произошла 30 сентября на улице Каневской. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы спасения. С помощью специального оборудования спасатели достали пострадавшего и погибшего из поврежденного автомобиля Peugeot.

Двух пострадавших, водителей автомобилей, госпитализировали в больницу.

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Ранее мы сообщали, что в Ровенской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль, который стоял на обочине. В результате ДТП один человек погиб, еще трех госпитализировали.

Также напомним, в Запорожской области 15-летний подросток устроил ДТП с тремя жертвами. По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Кроме того, в Киеве на Печерске произошло смертельное ДТП. Грузовик врезался в отбойник и перевернулся.

Видео: Kievmap

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авария ДТП спасатели Черкассы погибшие пострадавшие ГСЧС
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