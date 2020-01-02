Смертельное ДТП в Черкасской области: двое погибших, трое раненых

В машине, которая врезалась в дерево, находилось пять человек

Фото: smila-ua.com

В городе Смела Черкасской области в ночь на 2 января произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – на улице Богдана Хмельницкого водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в дерево.

Как рассказала представитель областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок, авария произошла около часа ночи, сообщает интернет-издание smila-ua.

"На момент аварии в автомобиле находилось пять молодых мужчин. В автомобиле сработали подушки безопасности, благодаря которым водитель и пассажир на переднем сидении остались живы", – отметила спикер.

По ее словам, на месте ДТП работали три бригады экстренной помощи Смелянской станции скорой медицинской помощи – врачи оказали неотложную помощь троим пострадавшим мужчинам 25-ти, 36-ти и 32-х лет.

Всех их с признаками алкогольного опьянения, закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга, переломами и ушибами, отправили в городскую больницу.

Двое мужчин-пассажиров погибли на месте происшествия. По непроверенным данным, один из погибших – случайный пассажир, который остановил машину, чтобы подъехать. Один из погибших – житель Смелы, второй – из Жашкова.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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