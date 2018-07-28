Смертельное ДТП в Черкасской области: легковушка врезалась в дерево

В городе Канев Черкасской области легковушка влетела в дерево. Два человека погибли, три пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Водитель автомобиля "BYD" не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и совершил наезд на дерево", – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли двое пассажиров автомобиля: мужчина и женщина. Еще трое мужчин с различными телесными повреждениями доставлены в больницу, один в реанимационное отделение.

Водителя легковушки задержан согласно статьи 208 УПК Украины. По данному факту Каневским отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

А в Донецкой области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, еще четыре пострадали.

Кроме того, в городе Татарбунары Одесской области легковой автомобиль врезался в здание магазина. В результате аварии погиб один человек, еще два – пострадали.