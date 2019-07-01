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Смертельное ДТП в Чернигове: столкнулись легковушка и мотоцикл

1 июля, 11:27

Мотоциклист скончался еще до приезда "скорой"


В Чернигове на проспекте Мира иномарка столкнулась с мотоциклом. 23-летний водитель двухколесного транспорта погиб еще до приезда скорой помощи.

Как выяснилось, легковушка и мотоцикл не разминулись на повороте. Обломки мотоцикла разлетелись на десятки метров от места столкновения. Кто нарушил правила – выясняют.

Кроме того, в аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля. Их с травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно в Черниговской области в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции региона сержант полиции Игорь Чмырь. Незадолго до смерти полицейскому исполнилось 24 года.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Чернигов, мотоцикл, столкновение, легковушка, пострадавшие, погибший

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