Смертельное ДТП в Чернигове: столкнулись легковушка и мотоцикл
Мотоциклист скончался еще до приезда "скорой"
В Чернигове на проспекте Мира иномарка столкнулась с мотоциклом. 23-летний водитель двухколесного транспорта погиб еще до приезда скорой помощи.
Как выяснилось, легковушка и мотоцикл не разминулись на повороте. Обломки мотоцикла разлетелись на десятки метров от места столкновения. Кто нарушил правила – выясняют.
Кроме того, в аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля. Их с травмами госпитализировали в больницу.
Напомним, недавно в Черниговской области в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции региона сержант полиции Игорь Чмырь. Незадолго до смерти полицейскому исполнилось 24 года.
Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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