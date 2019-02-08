Смертельное ДТП в Черниговской области: погибли двое иностранцев
В столкновении автобуса и грузовика погибли двое водителей
В Черниговской области недалеко от села Гасичевка Городнянского района в ночь на 8 февраля произошло смертельное ДТП – в результате столкновения автобуса и грузовика погибли двое иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, авария произошла на мосту, после того, как грузовик не уступил дороги автобусу сообщением "Москва-Тирасполь". Водители обоих транспортных средств погибли на месте происшествия, один из них – гражданин Сербии, другой – гражданин Молдовы.
В автобусе находились 14 пассажиров, один из пассажиров был госпитализирован в больницу с множественными ранами головы.
По факту ДТП открыто уголовное производство по статье "нарушение правил дорожного движения". Продолжается расследование.
Напомним, ранее в результате столкновения с участием автоцистерны и двух микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master автодороге Львов – Шегини возле села Бар на месте происшествия погибли водитель и пассажир Renault Master, 19-летний житель Ивано-Франковской области.
Ранее мы писали о том, что за прошлый, 2018 год, по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. При этом трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
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