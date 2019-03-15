Смертельное ДТП в Черниговской области: виновнику вынесли приговор

В суде объявили приговор водителю, который в пьяном виде насмерть сбил двух человек

Фото: УНН

Смертельное ДТП в Черниговской области: виновнику вынесли приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-03-15T18:20:48+02:00 Другие регионы В суде объявили приговор водителю, который в пьяном виде насмерть сбил двух человек

В Черниговской области суд вынес приговор мужчине, который, находясь за рулем в пьяном виде, сбил насмерть двух человек. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Прокуратура поддержала обвинение в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что привело к гибели нескольких человек", – написал он.

Лысенко добавил, что инцидент произошел в Корюковском районе Черниговской области в августе прошлого года. Было установлено, что в тот день водитель отдыхал у пруда вместе с друзьями и распивал алкоголь.

"После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля и, превысив допустимую скорость в населенном пункте, совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правому краю проезжей части", – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина и женщина погибли на месте происшествия.

Приговором Корюковского районного суда обвиняемый был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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